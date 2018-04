Around the ACC

ACC teams went 7-4 (.636) in midweek action on the week to move to a 183-94 (.661) on the season against non-conference competition. Clemson (5-0) and North Carolina (5-0) both had undefeated weeks as six teams (Clemson, Duke, Florida State, Louisville, NC State, and North Carolina) remained ranked in the top-25 of at least one major poll. In this weekly report, TCI updates games from the last week while looking at upcoming games from each member over the next week.

Boston College Overall: 14-26 ACC: 5-16

This Week: 1-3

4/20 #17 Florida State * L, 12-13 (11)

4/21 #17 Florida State * L, 7-13

4/22 #17 Florida State * L, 1-6

4/24 @ UMASS Lowell W, 9-4

Next Up:

4/27 @ Notre Dame *

4/28 @ Notre Dame *

4/29 @ Notre Dame *

5/1 Holy Cross

5/2 @ Brown

Clemson Overall: 31-11 ACC: 14-7

This Week: 5-0

4/20 @ Wake Forest * W, 7-5

4/21 @ Wake Forest * W, 4-3

4/22 @ Wake Forest * W, 9-4

4/24 Kennesaw State W, 9-4

4/25 Presbyterian College W, 14-4

Next Up:

4/27 @ Virginia *

4/28 @ Virginia *

4/29 @ Virginia *

Duke Overall: 31-10 ACC: 13-7

This Week: 1-2

4/20 #2 NC State * L, 2-9

4/21 #2 NC State * L, 1-2

4/22 #2 NC State * W, 11-2

Next Up:

4/27 @ Virginia Tech *

4/28 @ Virginia Tech *

4/29 @ Virginia Tech *

Florida State Overall: 29-13 ACC: 11-9

This Week: 3-1

4/20 @ Boston College * W, 13-12 (11)

4/21 @ Boston College * W, 13-7

4/22 @ Boston College * W, 6-1

4/24 @ Stetson L, 3-5

Next Up:

4/27 Miami (FL) *

4/28 Miami (FL) *

4/29 Miami (FL) *

Georgia Tech Overall: 22-20 ACC: 9-12

This Week: 0-4

4/20 @ #8 North Carolina * L, 3-9

4/21 @ #8 North Carolina * L, 8-9 (10)

4/22 @ #8 North Carolina * L, 3-10

4/25 #13 Georgia L, 3-8

Next Up:

4/27 Wake Forest *

4/28 Wake Forest *

4/29 Wake Forest *

Louisville Overall: 27-13 ACC: 10-11

This Week: 2-2

4/20 Virginia * W, 5-4

4/21 Virginia * L, 4-5

4/22 Virginia * L, 1-2

4/24 Western Kentucky W, 5-4

Next Up:

4/27 Indiana State

4/28 Indiana State

4/29 Indiana State

5/1 @ #11 Vanderbilt

Miami (FL) Overall: 17-23 ACC: 10-11

This Week: 1-3

4/20 Pittsburgh * L, 1-2

4/21 Pittsburgh * L, 0-3

4/21 Pittsburgh * W, 3-0

4/25 Florida International L, 6-14

Next Up:

4/27 @ #14 Florida State *

4/28 @ #14 Florida State *

4/29 @ #14 Florida State *

NC State Overall: 31-8 ACC: 15-6

This Week: 2-1

4/20 @ #3 Duke * W, 9-2

4/21 @ #3 Duke * W, 2-1

4/22 @ #3 Duke * L, 2-11

Next Up:

4/27 #6 North Carolina *

4/28 #6 North Carolina *

4/29 #6 North Carolina *

5/2 Campbell

North Carolina Overall: 28-13 ACC: 15-6

This Week: 4-0

4/20 Georgia Tech * W, 9-3

4/21 Georgia Tech * W, 9-8 (10)

4/22 Georgia Tech * W, 10-3

4/25 Western Carolina W, 8-2

Next Up:

4/27 @ #2 NC State *

4/28 @ #2 NC State *

4/29 @ #2 NC State

5/1 UNC Asheville

Notre Dame Overall: 18-23 ACC: 8-13

This Week: 3-1

4/20 Virginia Tech * L, 1-9

4/21 Virginia Tech * W, 8-7 (12)

4/22 Virginia Tech * W, 6-5

4/24 Valparaiso W, 6-5

Next Up:

4/27 Boston College *

4/28 Boston College *

4/29 Boston College *

5/1 Western Michigan

Pittsburgh Overall: 21-16 ACC: 10-11

This Week: 2-1

4/20 @ Miami (FL) * W, 2-1

4/21 @ Miami (FL) * W, 3-0

4/21 @ Miami (FL) * L, 0-3

Next Up:

4/28 LIU Brooklyn

4/28 LIU Brooklyn

4/29 LIU Brooklyn

5/1 UM Eastern Shore

5/2 UM Eastern Shore

Virginia Overall: 24-17 ACC: 9-12

This Week: 2-1

4/20 @ #20 Louisville * L, 4-5

4/21 @ #20 Louisville * W, 5-4

4/22 @ #20 Louisville * W, 2-1

Next Up:

4/27 #10 Clemson *

4/28 #10 Clemson *

4/29 #10 Clemson *

5/1 VCU

Virginia Tech Overall: 17-24 ACC: 7-14

This Week: 1-3

4/20 @ Notre Dame * W, 9-1

4/21 @ Notre Dame * L, 7-8 (12)

4/22 @ Notre Dame * L, 5-6

4/25 @ VMI L, 7-9

Next Up:

4/27 #9 Duke *

4/28 #9 Duke *

4/29 #9 Duke *

5/1 VMI

5/2 @ Liberty

Wake Forest Overall: 19-23 ACC: 10-11

This Week: 1-3

4/20 @ #13 Clemson * L, 5-7

4/21 @ #13 Clemson * L, 3-4

4/22 @ #13 Clemson * L, 4-9

4/25 Liberty W, 8-7

Next Up:

4/27 @ Georgia Tech *

4/28 @ Georgia Tech *

4/29 @ Georgia Tech *

5/1 @ High Point

5/2 @ Elon

2018 ACC Standings

A look at the ACC standings after seven weekends of conference play:

Atlantic Team ACC GB Overall 1 NC State 15-6 —- 31-8 2 Clemson 14-7 1.0 31-11 3 Florida State 11-9 3.5 29-13 4 Wake Forest 10-11 5.0 19-23 Louisville 10-11 5.0 27-13 6 Notre Dame 8-13 7.0 18-23 7 Boston College 5-16 10.0 14-26 Coastal Team ACC GB Overall 1 North Carolina 15-6 —– 28-13 2 Duke 13-7 1.5 31-10 3 Pittsburgh 10-11 5.0 21-16 Miami (FL) 10-11 5.0 17-23 5 Virginia 9-12 6.0 24-17 Georgia Tech 9-12 6.0 22-20 7 Virginia Tech 7-14 8.0 17-24

2018 ACC Baseball Championship Standings

A look at the ACC Baseball Championship seeds if tournament play started today:

Seed Team ACC Win % 1 NC State 15-6 .714 2 North Carolina 15-6 .714 3 Clemson 14-7 .667 4 Duke 13-7 .650 5 Florida State 11-9 .500 6 Louisville 10-11 .476 7 Miami (FL) 10-11 .476 8 Wake Forest 10-11 .476 9 Pittsburgh 10-11 .476 10 Virginia 9-12 .429 11 Georgia Tech 9-12 .429 12 Notre Dame 8-13 .381 ——————————— 13 Virginia Tech 7-14 .333 14 Boston College 5-16 .238

ACC in the Polls

Baseball America CU Duke FSU L-ville Miami NCS UNC UVA Pre 12 NR 3 19 NR NR 6 15 2/19 11 NR 3 19 NR NR 6 15 2/26 10 NR 3 19 NR NR 13 14 3/5 10 NR 3 19 NR NR 13 14 3/12 5 20 6 12 NR 23 NR NR 3/19 12 14 5 17 NR 10 NR NR 3/26 12 13 5 20 NR 10 NR NR 4/2 8 10 4 24 NR 6 NR NR 4/9 7 10 9 NR NR 2 20 NR 4/16 14 8 17 NR NR 2 19 NR 4/23 14 12 17 NR NR 2 10 NR

Collegiate Baseball CU Duke FSU L-ville Miami NCS UNC UVA Pre 15 NR 4 21 20 23 7 16 2/19 12 NR 4 18 NR 24 7 16 2/26 7 NR 3 10 NR 16 NR NR 3/5 6 NR 3 8 NR 17 NR NR 3/12 2 NR 7 4 NR 19 NR NR 3/19 10 23 12 11 NR 8 NR NR 3/26 8 13 9 10 NR 6 NR NR 4/2 6 7 9 11 NR 4 NR NR 4/9 3 4 13 21 NR 2 12 NR 4/16 13 3 NR 20 NR 2 8 NR 4/23 14 9 19 24 NR 3 6 NR

D1 Baseball CU Duke FSU L-ville Miami NCS UNC UVA Pre NR 25 5 15 NR NR 6 19 2/19 25 NR 5 14 NR NR 6 17 2/26 14 NR 4 13 NR NR 20 19 3/5 12 NR 4 13 NR NR 20 17 3/12 10 21 7 12 NR 24 NR 22 3/19 14 21 7 15 NR 13 NR 22 3/26 12 19 7 20 NR 10 NR NR 4/2 11 14 6 NR NR 8 NR NR 4/9 11 14 12 NR NR 4 21 NR 4/16 17 9 18 NR NR 4 15 NR 4/23 12 13 16 NR NR 3 10 NR