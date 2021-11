Latest Coaches Poll - Week 11

The latest USA Today Sports AFCA rankings have been released.

Wake Forest moved up to No. 12 this week while N.C. State fell to No. 24. Pitt is up to No. 19.

Clemson added one vote in the others receiving votes.

1 Georgia 10-0 1550 62 1 — 1/5 2 Alabama 9-1 1464 0 2 — 1/5 3 Cincinnati 10-0 1401 0 3 — 2/10 4 Ohio State 9-1 1363 0 5 1 3/12 5 Oregon 9-1 1320 0 6 1 3/12 6 Notre Dame 9-1 1181 0 7 1 6/13 7 Michigan 9-1 1153 0 8 1 6/NR 8 Michigan State 9-1 1139 0 9 1 6/NR 9 Oklahoma State 9-1 1102 0 10 1 9/23 10 Mississippi 8-2 948 0 12 2 9/25 11 Oklahoma 9-1 878 0 4 -7 2/11 12 Wake Forest 9-1 847 0 13 1 9/NR 13 Baylor 8-2 826 0 18 5 13/NR 14 Iowa 8-2 637 0 14 — 2/18 15 Brigham Young 8-2 605 0 15 — 10/NR 16 Texas A&M 7-3 560 0 11 -5 5/NR 17 Houston 9-1 541 0 17 — 17/NR 18 Texas-San Antonio 10-0 528 0 16 -2 16/NR 19 Pittsburgh 8-2 446 0 22 3 19/NR 20 Wisconsin 7-3 407 0 24 4 15/NR 21 UL Lafayette 9-1 239 0 25 4 21/NR 22 Arkansas 7-3 212 0 NR 4 11/NR 23 San Diego State 9-1 210 0 NR 4 20/NR 24 NC State 7-3 138 0 19 -5 18/NR 25 Utah 7-3 133 0 NR 5 18/NR

No. 20 Auburn; No. 21 Coastal Carolina; No. 23 Penn State.

Kentucky 113; Southern Methodist 45; Coastal Carolina 34; Appalachian State 31; Mississippi State 26; Penn State 20; Auburn 18; Utah State 9; Purdue 7; Louisville 5; Kansas State 4; Fresno State 4; Clemson 4; Arizona State 2.