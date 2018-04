Around the ACC

Here is a look at what is going on around the Atlantic Coast Conference this week.

ACC teams went 11-7 (.611) in midweek action on the week to move to a 176-90 (.662) on the season against non-conference competition.

Louisville (4-0) and Wake Forest (4-0) both had undefeated weeks as six teams (Clemson, Duke, Florida State, Louisville, NC State, and North Carolina) remained ranked in the top-25 of at least one major poll.

In this weekly report, The Clemson Insider updates games from the last week while looking at upcoming games from each member over the next week.

Boston College Overall: 13-23 ACC: 5-13

This Week: 1-4

4/13 Wake Forest * L, 0-3

4/13 Wake Forest * L, 0-2

4/14 Wake Forest * L, 1-6

4/17 Rhode Island L, 1-3

4/18 Dartmouth W, 8-3

Next Up:

4/20 #17 Florida State *

4/21 #17 Florida State *

4/22 #17 Florida State *

4/24 @ UMASS Lowell

4/25 Bryant

Clemson Overall: 26-11 ACC: 11-7

This Week: 1-3

4/13 Miami (FL) * L, 11-12 (12)

4/14 Miami (FL) * L, 1-6

4/14 Miami (FL) * W, 8-3

4/17 @ #12 Georgia L, 1-6

Next Up:

4/20 @ Wake Forest *

4/21 @ Wake Forest *

4/22 @ Wake Forest *

4/24 Kennesaw State

4/25 Presbyterian College

Duke Overall: 30-8 ACC: 12-5

This Week: 2-1

4/13 @ #9 Florida State * W, 7-1

4/14 @ #9 Florida State * W, 6-5 (11)

4/17 #7 East Carolina L, 2-9

Next Up:

4/20 #2 NC State *

4/21 #2 NC State *

4/22 #2 NC State *

4/24 @ Davidson

Florida State Overall: 26-12 ACC: 8-9

This Week: 2-2

4/13 #4 Duke * L, 1-7

4/14 #4 Duke * L, 5-6 (11)

4/17 Stetson W, 4-0

4/18 Stetson W, 18-10

Next Up:

4/20 @ Boston College *

4/21 @ Boston College *

4/22 @ Boston College *

4/24 @ Stetson

Georgia Tech Overall: 22-16 ACC: 9-9

This Week: 2-2

4/13 @ Pittsburgh * W, 7-3

4/14 @ Pittsburgh * L, 3-4 (14)

4/15 @ Pittsburgh * L, 5-6

4/18 Kennesaw State W, 17-7

Next Up:

4/20 @ #8 North Carolina *

4/21 @ #8 North Carolina *

4/22 @ #8 North Carolina *

4/24 #12 Georgia

Louisville Overall: 25-11 ACC: 9-9

This Week: 4-0

4/13 @ Virginia Tech * W, 3-2

4/14 @ Virginia Tech * W, 3-1

4/14 @ Virginia Tech * W, 16-1

4/17 #6 Kentucky W, 8-2

Next Up:

4/20 Virginia *

4/21 Virginia *

4/22 Virginia *

4/24 Western Kentucky

Miami (FL) Overall: 16-20 ACC: 9-9

This Week: 3-1

4/13 @ #3 Clemson * W, 12-11 (12)

4/14 @ #3 Clemson * W, 6-1

4/14 @ #3 Clemson * L, 3-8

4/18 Florida Gulf Coast W, 8-1

Next Up:

4/20 Pittsburgh *

4/21 Pittsburgh *

4/22 Pittsburgh *

4/25 Florida International

NC State Overall: 29-7 ACC: 13-5

This Week: 3-1

4/13 Notre Dame * L, 8-12

4/14 Notre Dame * W, 12-2

4/14 Notre Dame * W, 13-5

4/17 vs. #8 North Carolina W. 8-3

Next Up:

4/20 @ #3 Duke *

4/21 @ #3 Duke *

4/22 @ #3 Duke *

4/24 #11 East Carolina

North Carolina Overall: 24-13 ACC: 12-6

This Week: 2-2

4/13 @ Virginia * L, 0-4

4/14 @ Virginia * W, 8-6

4/14 @ Virginia * W, 12-6

4/17 vs. #2 NC State L, 3-8

Next Up:

4/20 Georgia Tech *

4/21 Georgia Tech *

4/22 Georgia Tech *

4/24 #16 Coastal Carolina

4/25 Western Carolina

Notre Dame Overall: 15-22 ACC: 6-12

This Week: 1-3

4/13 @ #2 NC State * W, 12-8

4/14 @ #2 NC State * L, 2-12

4/14 @ #2 NC State * L, 5-13

4/17 vs. #10 Indiana L, 0-3

Next Up:

4/20 Virginia Tech *

4/21 Virginia Tech *

4/22 Virginia Tech *

4/24 Valparaiso

Pittsburgh Overall: 19-15 ACC: 8-10

This Week: 2-2

4/13 Georgia Tech * L, 3-7

4/14 Georgia Tech * W, 4-3 (14)

4/15 Georgia Tech * W, 6-5

4/18 @ Kent State L, 0-2

Next Up:

4/20 @ Miami (FL) *

4/21 @ Miami (FL) *

4/22 @ Miami (FL) *

Virginia Overall: 22-16 ACC: 7-11

This Week: 3-2

4/13 #12 North Carolina * W, 4-0

4/14 #12 North Carolina * L, 6-8

4/14 #12 North Carolina * L, 6-12

4/17 George Washington W, 3-2 (12)

4/18 Liberty W, 14-3

Next Up:

4/20 @ #20 Louisville *

4/21 @ #20 Louisville *

4/22 @ #20 Louisville *

4/24 vs. Old Dominion

Virginia Tech Overall: 16-21 ACC: 6-12

This Week: 1-4

4/13 #21 Louisville * L, 2-3

4/14 #21 Louisville * L, 1-3

4/14 #21 Louisville * L, 1-16

4/17 @ Radford L, 11-12

4/18 Old Dominion W, 6-5 (10)

Next Up:

4/20 @ Notre Dame *

4/21 @ Notre Dame *

4/22 @ Notre Dame *

4/25 @ VMI

Wake Forest Overall: 18-20 ACC: 10-8

This Week: 4-0

4/13 @ Boston College * W, 3-0

4/13 @ Boston College * W, 2-0

4/14 @ Boston College * W, 6-1

4/17 @ UNC Greensboro W, 11-9 (11)

Next Up:

4/20 @ #13 Clemson *

4/21 @ #13 Clemson *

4/22 @ #13 Clemson *

4/24 @ Charlotte

4/25 Liberty

2018 ACC Standings

A look at the ACC standings after six weekends of conference play:

Atlantic Team ACC GB Overall 1 NC State 13-5 —- 29-7 2 Clemson 11-7 2.0 26-11 3 Wake Forest 10-8 3.0 18-20 4 Louisville 9-9 4.0 25-11 5 Florida State 8-9 4.5 26-12 6 Notre Dame 6-12 7.0 15-22 7 Boston College 5-13 8.0 13-23 Coastal Team ACC GB Overall 1 Duke 12-5 —– 30-8 2 North Carolina 12-6 0.5 24-13 3 Georgia Tech 9-9 3.5 22-16 4 Miami (FL) 9-9 3.5 16-20 5 Pittsburgh 8-10 4.5 19-15 6 Virginia 7-11 5.5 22-16 7 Virginia Tech 6-12 6.5 16-21

2018 ACC Baseball Championship Standings

A look at the ACC Baseball Championship seeds if tournament play started today:

Seed Team ACC Win % 1 NC State 13-5 .722 2 Duke 12-5 .706 3 North Carolina 12-6 .667 4 Clemson 11-7 .611 5 Wake Forest 10-8 .556 6 Miami (FL) 9-9 .500 7 Louisville 9-9 .500 8 Georgia Tech 9-9 .500 9 Florida State 8-9 .471 10 Pittsburgh 8-10 .444 11 Virginia 7-11 .389 12 Virginia Tech 6-12 .333 ——————————— 13 Notre Dame 6-12 .333 14 Boston College 5-13 .278

ACC in the Polls

Baseball America CU Duke FSU L-ville Miami NCS UNC UVA Pre 12 NR 3 19 NR NR 6 15 2/19 11 NR 3 19 NR NR 6 15 2/26 10 NR 3 19 NR NR 13 14 3/5 10 NR 3 19 NR NR 13 14 3/12 5 20 6 12 NR 23 NR NR 3/19 12 14 5 17 NR 10 NR NR 3/26 12 13 5 20 NR 10 NR NR 4/2 8 10 4 24 NR 6 NR NR 4/9 7 10 9 NR NR 2 20 NR 4/16 14 8 17 NR NR 2 19 NR

Collegiate Baseball CU Duke FSU L-ville Miami NCS UNC UVA Pre 15 NR 4 21 20 23 7 16 2/19 12 NR 4 18 NR 24 7 16 2/26 7 NR 3 10 NR 16 NR NR 3/5 6 NR 3 8 NR 17 NR NR 3/12 2 NR 7 4 NR 19 NR NR 3/19 10 23 12 11 NR 8 NR NR 3/26 8 13 9 10 NR 6 NR NR 4/2 6 7 9 11 NR 4 NR NR 4/9 3 4 13 21 NR 2 12 NR 4/16 13 3 NR 20 NR 2 8 NR

D1 Baseball CU Duke FSU L-ville Miami NCS UNC UVA Pre NR 25 5 15 NR NR 6 19 2/19 25 NR 5 14 NR NR 6 17 2/26 14 NR 4 13 NR NR 20 19 3/5 12 NR 4 13 NR NR 20 17 3/12 10 21 7 12 NR 24 NR 22 3/19 14 21 7 15 NR 13 NR 22 3/26 12 19 7 20 NR 10 NR NR 4/2 11 14 6 NR NR 8 NR NR 4/9 11 14 12 NR NR 4 21 NR 4/16 17 9 18 NR NR 4 15 NR